Il Verona prosegue il ritiro presso Santa Cristina in Val Gardena in preparazione della prossima stagione. Ivan Juric sta cercando di affinare nuove tattiche per dare continuità alla splendida annata 2019-20 degli scaligeri chiusa, da neopromossa, al nono posto in classica.



Dall’allenamento odierno arrivano però brutte notizie: Mattia Zaccagni ha rimediato una piccola lesione al polpaccio destro. I tempi di recupero non sono ancora quantificabili, il centrocampista verrà sottoposto a ulteriori accertamenti in questi giorni. Dopo Marash Kumbulla, rientrato per un affaticamento muscolare dalla nazionale, il tecnico gialloblù si troverà dunque a fare a meno anche dell’incontrista classe ’95, risorsa fondamentale per il credo.



Staremo a vedere l’entità dell’infortunio di Zaccagni, certo è che appare molto difficile il suo impiego nell’amichevole del prossimo 6 settembre che vedrà appunto il Verona fronteggiare l’ND Gorica.