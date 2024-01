Verona: rivoluzione invernale. Ngonge il più desiderato. In entrata alcuni nomi dal nord Europa

Alessandro Righelli

Il Verona è entrato ufficialmente nella zona calda della sessione di calciomercato invernale. Numerose le trattative in corso, soprattutto in uscita, che vedono interessati i giocatori più importanti della rosa. Trattative che sicuramente non sono passate inosservate nella piazza gialloblu, la quale non ha nascosto alcuni rumoreggiamenti contro la dirigenza, alla luce della rivoluzione in atto proprio durante questo inverno. Sia chiaro, non è la prima volta che ciò accade. Nella storia recente del Club infatti, gli screzi tra tifosi e società non si sono mai acquietati, ma, al contrario, si sono ripresentati più o meno intensi ad ogni battuta di mercato nella quale il presidente Setti e i suoi collaboratori hanno sfoltito la rosa, recidendo i rami più preziosi, senza badare ad alcun sentimento. I conti, comunque, devono essere rispettati, soprattutto davanti alla UEFA e quindi, davanti ad una situazione economica certamente non delle più rosee come quella attuale, la medesima necessità di far cassa si è ripresentata ed ecco che le vendite dei gioielli gialloblù sono appunto, ripartite.



Quali sono quindi le trattative in corso in casa Verona e quali quelle già chiuse? Partiamo con ordine e iniziamo dai primi due nomi: Hien e Terracciano, finiti rispettivamente all'Atalanta e al Milan. Due gioiellini che nella prospettiva futura, possono sicuramente far comodo a queste due squadre, soprattutto quella rossonera, che ha bisogno di nuova linfa proprio nei reparti arretrati. Il Verona, dal canto suo, sta già lavorando a qualche possibile sostituto, tra cui il terzino sinistro Ridvan Yilmaz, classe 2001, in forza al Glascow Rangers, valutato intorno ai 4,5 Mln di Euro, sul quale la società sembra in procinto di chiudere l'operazione. Per quanto riguarda le altre trattative sempre sul fronte delle uscite, il nome sicuramente più caldo è quello di Ngonge, il più desiderato. Richiamato inizialmente a gran voce da Italiano alla Fiorentina (con un'offerta già rifiutata da parte dei gialloblù), ora è finito nel mirino di Milan e dal Napoli. Entrambi i club sono infatti entrati a piedi uniti nell'operazione con la Fiorentina, e la comunicazione con il Verona sono praticamente quotidiane. La valutazione del giocatore, ricordiamolo, si attesta intorno ai 12 mln di euro, cifra inferiore da quella offerta dalla Fiorentina e valutata come non trattabile dai dirigenti scaligeri. Altro nome molto discusso in queste ore è quello di Doig, per il quale il Torino aveva espresso più che un interesse, senza però aver presentato un'offerta concreta. Attenzione al Marsiglia di Gattuso che sembra essersi fatto avanti proprio nelle ultime ore. La valutazione del giocatore è intorno ai 3 mln di euro, ma potrebbero essere accettate anche contropartite tecniche. La situazione sul lato partenze, come si è visto, rimane piuttosto bloccata, anche perché prima di chiudere delle operazioni in entrata, devono prima arrivare inevitabilmente i soldi dalle cessioni. La lista dei giocatori sui quali la dirigenza veronese ha messo gli occhi non è dunque molto fitta, anzi. Negli ultimi giorni però si l'Hellas sembra muoversi verso Elayis Tavsan, attaccante olandese di 22 anni, attualmente in forza al Nec Nijmegen, club di Eredivisie, per il quale era prevista già un'operazione durante la prossima estate. Le necessità di rimpiazzare le partenze è però così urgente, che i dirigenti scaligeri potrebbero muoversi molto presto. Calciomercato che è quindi partito veramente forte per il Verona e che, tra dubbi e incertezze da una parte e conti da rimettere a posto dall'altra, farà sicuramente discutere i molti tifosi gialloblù in vista di un girone di ritorno che avrà come primo obiettivo una salvezza di certo ancora tutt'altro che scontata. Proprio per questo risulterà fondamentale a questo punto capire anche come Baroni interverrà in questa campagna acquisti, se avrà dialogo con la società oppure se dovrà cavarsela da solo. Una cosa però è certa: lui è ora diventato uno dei punti fissi di questa rosa. Lontani sembrano oramai i tempi in cui sembrava essere il primo a dover lasciare Verona.