Verona-Roma è il posticipo domenicale della 14esima giornata di Serie A. I giallorossi sono in un ottimo momento, dopo le vittorie in campionato con il Brescia e in Europa League con l'Istanbul Basaksehir. Ma anche gli scaligeri non scherzano: inizio di stagione di alto livello, nell'ultima il successo contro la Fiorentina firmato Di Carmine. Fonseca dovrà fare a meno dello squalificato Zaniolo, ma torna a disporre di Mkhitaryan, che dovrebbe però partire dalla panchina. Dal 1' minuto, dietro a Dzeko, pronti Under, Pellegrini e Kluivert.



NUMERI E STATISTICHE - L'ultimo successo del Verona contro la Roma in Serie A risale all'ottobre 1996 - da allora 10 successi giallorossi e cinque pareggi. Come ricordato da Opta, la Roma ha trovato la rete in tutte le ultime 10 trasferte di Serie A contro gli scaligeri, parziale in cui ha realizzato 17 gol. Il Verona ha vinto cinque partite in questo campionato, solo in una delle precedenti 14 stagioni di Serie A aveva ottenuto più successi dopo 13 gare: sette nel 2013/14. La Roma ha vinto le ultime 19 gare di Serie A contro un’avversaria neopromossa: striscia di successi più lunga nella storia della Serie A. Edin Dzeko ha esordito in Serie A contro il Verona (agosto 2015) - sei delle ultime otto reti del bosniaco in campionato sono state messe a segno in casa dopo che tutte le precedenti sette erano arrivate in trasferta.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



VERONA: Silvestri; Rrahmani, Gunter, Bocchetti; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.



ROMA: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.