Verona-Roma è uno dei due match in programma alle 20.45 di sabato 26 agosto 2023 e andrà in scena al Bentegodi con trasmissione tv e streaming in esclusiva Dazn. Giallorossi chiamati subito al riscatto dopo il 2-2 iniziale contro la Salernitana. Baroni chiede rinforzi dal mercato, ma si gode i tre punti conquistati con l'Empoli.



LE ULTIME - Renato Sanches non dovrebbe essere della gara e c'è attesa per le sue condizioni dopo lo stop muscolare. Serve tempo per Azmoun, ma Mourinho recupera Dybala e Pellegrini, squalficati all'esordio e ha due dubbi solo in difesa con Zalewski e Ndicka che insidiano Kristensen e Llorente. Baroni ritrova Hien e Faraoni e li manda subito in campo, mentre non recupera Lazovic. Dubbio Djuric-Mboula con cambio di modulo conseguente in attacco.



LE PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Doig; Ngonge, Bonazzoli; Djuric.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Cristante, Aouar, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti.