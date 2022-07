L’avventura all’Hellas Verona del centrocampista Tochi Chukwuani è terminata prima ancora di cominciare. Il centrocampista danese era stato acquistato dal Nordsjaelland, e già in Norvegia si era operato al cuore per problemi cardiaci che però non sono stati del tutto superati e, di conseguenza, non ha ottenuto l’idoneità sportiva dal Coni.