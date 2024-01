Verona, saluta anche Saponara: è fatta per il trasferimento in Turchia

Continua il mercato invernale in uscita da parte del Verona, che si prepara a salutare anche Riccardo Saponara: è fatta per il trasferimento in Turchia all'Ankaragucu. Dopo appena 12 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia termina l'esperienza in Veneto del classe 1991, che si trasferisce nel campionato turco, nella squadra allenata da Emre Belözoglu, con un contratto di due anni e mezzo.