Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Sampdorianews.net, ad oggi non risultano riscontri su un'eventuale pista blucerchiata per Bruno Amione, attualmente al Verona. Il difensore ha disputato da titolare oltre metà delle gare di campionato con l'Hellas Verona, dove si sta trovando bene. Se a gennaio ci fossero opzioni serie sarebbero oggetto di valutazione dal suo entourage, al momento però la Sampdoria non si è ancora fatta viva.