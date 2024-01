Verona, Saponara vola in Turchia: tutti i dettagli

Riccardo Saponara è sempre più vicino all'addio all'Hellas Verona. La trattativa per il trasferimento dell'ex Fiorentina all'Ankaragucu è stato concluso, con tutti i dettagli che sono stati definiti nelle ultime ore. Il calciatore partirà a breve per la Turchia, dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con la socieetà turca, per l'ennesima cessione del gennaio degli scaligeri.



I DETTAGLI - Saponara firmerà un contratto per i prossimi due anni e mezzo, ovvero fino al 30 giugno 2026, per quella che sarà la sua prima avventura, a 32 anni, fuori dall'Italia. Durerà dunque appena mezza stagione l'avventura del fantasista a Verona, dopo il suo arrivo della scorsa estate a parametro zero.