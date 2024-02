Verona-Sassuolo: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Verona-Sassuolo in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

, calcio d'inizio alle ore 12:30 di domenica 3 marzo 2024 allo Stadio Bentegodi è una gara valevole per la 27esima giornata di campionato in Serie A. Entrambe le squadre sono a quota 20 punti, come il Cagliari: dietro c'è soltanto la Salernitana ultima in classifica. Arbitra Maresca, assistito da Tolfo e Perrotti con Forneau quarto uomo, Doveri e Paterna al Var.- Baroni rilancia Lazovic e ha un dubbio nel ruolo di terzino sinistro, con Vinagre in alternativa a Cabal. Indisponibile Cruz, diffidati Dawidowicz, Magnani e Folorunsho.Dall'altra parte tornano Berardi e Boloca, Kumbulla morde il freno. Assenti Toljan e Viti, diffidati Erlic, Doig, Pedersen e Thorstvedt.- Hellas Verona-Sassuolo, calcio d'inizio alle ore 12:30 di domenica 3 marzo 2024 allo Stadio Bentegodi sarà trasmessa in diretta tv da Dazn. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca sarà di Alberto Santi e il commento tecnico è affidato a Stefan Schwoch. La partita sarà visibile anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni.SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.