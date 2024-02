Verona, Serdar nemmeno in panchina contro la Juventus: il motivo

Suat Serdar, centrocampista tedesco di origine turca del Verona, non prenderà parte alla gara contro la Juventus a causa di un problema muscolare. Il classe 1997 ha alzato bandiera bianca e non figura nelle note ufficiali che contengono titolari e riserve a disposizione di mister Marco Baroni, sarà da valutare per il prossimo impegno in campionato dei gialloblù. Al suo posto ecco in mediana Dani Silva accanto a Folorunsho e Suslov.