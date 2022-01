Intervenuto a GR Parlamento, il presidente del Verona Maurizio Setti ha parlato anche del futuro di uno dei suoi calciatori più ambiti, il centrocampista Antonin Barak: "Quanto vale? Diciamo tanto. Leggo certi numeri e mi viene da ridere. 25 milioni? Non lo so, penso che siano pochi. Non sono io che decido il prezzo ma chi vuole il giocatore. Ora ce lo teniamo stretto, ma sicuramente capisco che per lui è un momento importante, è maturo. Era contentissimo dopo la tripletta, girava per lo spogliatoio col pallone in mano. Ha necessità di andare in un grande club, per caratteristiche può giocare nei primi 4-5 club d’Europa. Ma aspettiamo e se continua così il prezzo sale".