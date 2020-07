Maurizio Setti, presidente del Verona, parla a Sky Sport della situazione di Ivan Juric, la cui permanenza non è scontata: "Le sue ambizioni vanno di pari passo con le nostre? Siamo una neopromossa, dobbiamo fare i conti con parametri economici dai quali non possiamo prescindere".



QUALCUNO HA CHIESTO JURIC? - “Siamo sempre stati chiari con lui, Juric sta facendo le sue valutazioni. Da parte nostra non ci sono problemi”.