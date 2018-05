Il presidente del Verona, Maurizio Setti, parla a Premium Sport prima della sfida con il Milan: "C’è grande rammarico, pensavamo di avere le chance di salvarci. La nostra squadra ha messo in mostra limiti caratteriali importanti, purtroppo le cose non sono andate bene: proveremo a ripartire per fare un grande campionato in Serie B. Capisco il dispiacere dei tifosi, è stato un anno difficile per tutti, c’è rammarico perché abbiamo lavorato tanto. La colpa è di tutti, compresi i giocatori, la squadra ha avuto poco agonismo. Avrei potuto cambiare allenatore, ma io sono coerente e lo faccio solo se vedo che la squadra non segue più il tecnico: così non è stato e quindi non ho cambiato. Dal punto di vista tecnico questa squadra si sarebbe salvata, mentre ci sono stati problemi da quello caratteriale".