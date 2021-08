Nel prepartita di Verona-Inter, il presidente gialloblù Maurizio Setti ha parlato così del mercato: "Zaccagni è un nostro giocatore. E finché stanno qui dobbiamo pensare che rimangano a vita. E' chiaro che poi, se dovesse esserci qualcosa d'importante, non la fermerò. Però mi auguro che possa rimanere perché sta dimostrando quello che non sapevamo potesse fare. Simeone è arrivato con un gioco di squadra, è sempre stato l'obiettivo per l'attacco e l'abbiamo chiuso con un blitz del quale è contento anche Di Francesco".



LA NOVITA' CANCELLIERI - Contro l'Inter l'allenatore ha lanciato il classe 2002 Cancellieri dal primo minuto: "Mi piace molto la voglia di valorizzare i giovani. Spero che Cancellieri possa continuare il suo cammino senza troppa pressione. In Italia c'è molta tattica e per un giovane è sempre complicato, ma sono sicuro che sentiremo parlare ancora di questo ragazzo. Il cambio d'allenatore? Nel debutto abbiamo visto pressione e aggressività che erano il marchio di fabbrica degli anni scorsi, e la mentalità offensiva che stiamo impostando. E' ancora la seconda giornata, speriamo di continuare così".