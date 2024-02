Verona, sfuma il colpo Ousou, va in Spagna

Il Verona ci ha provato a lungo per inserire in rosa, sempre dall'estero, anche un colpo in difesa. Il preferito del duo Setti-Sogliano era Ahiam Ousou classe 2000 di proprietà dello Slavia Praga e impegnato in Coppa d'Asia con la Siria ma con passaporto comunitario svedese.



Alla fine la trattativa non è andata in porto e si trasferirà in Spagna con la formula del trasferimento a titolo definitivo al Cadice, formazione che milita nella seconda divisione spagnola.