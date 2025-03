Getty Images

Verona, si ferma Tengstedt: cos'ha e quando torna. Stop anche per Daniliuc

26 minuti fa



"Il calciatore Flavius Daniliuc non sarà a disposizione per la partita Udinese-Hellas Verona a causa di un’infiammazione alla schiena. Il calciatore Casper Tengstedt non sarà a disposizione per la partita Udinese-Hellas Verona a causa di un risentimento muscolare all’adduttore accusato durante la seduta di rifinitura odierna".



Con questo comunicato il Verona, impegnato domani contro l'Udinese alle ore 15. Tengstedt sarà rivalutato durante la sosta con nuovi controlli, bisogna capire l'entità dello stop muscolare. Al suo posto, con Suslov e Sarr in avanti giocherà uno tra Mosquera (e quindi attacco a due con dietro Suslov) e Bernede (e quindi due dietro Sarr).