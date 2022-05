Dopo la grande stagione disputata con il Verona, Giovanni Simeone, attaccante classe 1995, è molto richiesto sul mercato. Secondo quanto riportato da il Mundo Deportivo, il club gialloblù, dopo aver riscattato il numero 99 dal Cagliari per 12 milioni, vorrebbe trattenere il nazionale argentino, autore, in stagione, di 17 reti in 36 presenze.