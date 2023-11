Sean Sogliano, direttore sportivo dell'Hellas Verona, parla in conferenza stampa: "Sapete che non è un momento molto positivo della squadra. Non abbiamo avuto un rendimento nelle ultime partite che ha portato punti. Abbiamo bisogno di punti e questa voglia non deve mancare lunedì. Quello che conta di più sono i risultati nel calcio - si legge su TMW -. Abbiamo davanti ancora tante partite. L’aspetto caratteriale non deve mancare. A volte c’è, in altre non pienamente ed è difficile capire il motivo. Lunedì sono convinto che questo aspetto non mancherà".



Il dirigente prosegue: "Ognuno ha il proprio stile e questa società vuole dare fiducia all’allenatore. Le responsabilità ce le ha l’allenatore, la società ed i giocatori. Dobbiamo stare uniti per uscire insieme dalle difficoltà. Il popolo gialloblù è intelligente e sa soffrire. Quest’anno c’è da soffrire e lo sapevo. Voglia di fare imprese, risalire la classifica e ritrovare quello che in parte è scattato l’anno scorso. Vogliamo ribaltare i pronostici".



Riguardo al futuro della società: "Non ho novità in merito. Dipende sempre se sono voci o meno. Tutti vogliamo il bene di questa squadra e società. In questo momento le mie preoccupazioni sono quelle sportive e di una squadra che deve ritrovare autostima e risultati positivi”.