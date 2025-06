Verona: Sogliano punta il brasiliano Giovane del Corinthians

7 minuti fa



L'Hellas Verona cerca un attaccante sul mercato. Dopo aver confermato in panchina l'allenatore Paolo Zanetti, il direttore dell'area tecnica, Sean Sogliano ha messo gli occhi su Giovane Santana do Nascimento.



Classe 2003, il brasiliano è in scadenza di contratto col Corinthians. Cresciuto nel Red Bull Brasil e nel Capivariano, nel 2021 è entrato nell’orbita del Corinthians, dove ha esordito in prima squadra a 17 anni. In quattro stagioni nel club paulista ha segnato 9 goal in 68 presenze. In nazionale ha giocato con l'Under 20 brasiliana (2 goal in 16 presenze, si è laureato campione del Sudamerica nel 2023) e con l'Under 23 (4 presenze).