Dopo averlo riscattato per 10 milioni di euro dal Cagliari, l'Hellas Verona mette Giovanni Simeone all'asta sul mercato in uscita. L'attaccante argentino piace a Juventus, Napoli e Lazio ma anche in Spagna al Siviglia, al Villarreal e al Valencia di Gattuso.



Intanto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Verona confermerà Kevin Lasagna, soprattutto non cederà il gioielino Matteo Cancellieri. Per quanto riguarda gli arrivi, l’Hellas ha definito con l’Atalanta il prestito di Roberto Piccoli e prosegue col Venezia nella trattativa per Thomas Henry. Novità: dall’Argentina ecco l’idea Agustín Martegani, trequartista del San Lorenzo, valutato 4 milioni.