Il Verona, già orfano di Josh Doig in seguito all'infortunio, perde anche Isak Hien. Per lui una lesione al bicipite femorale destro, che lo terrà fuori dal campo per diverse settimane. Le sue condizioni verranno valutate man mano, per capire quando potrà fare ritorno in campo. Questo il comunicato diramato dal club:



"Hellas Verona FC comunica che il calciatore Isak Hien non sarà a disposizione per la partita Torino-Hellas Verona, 7a giornata di Serie A TIM 2023/24, in seguito a una lesione muscolare del bicipite femorale destro riscontrata durante la seduta di allenamento. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico."