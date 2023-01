Fabio Borini continua a ricevere lusinghe dalla Serie A. Il giocatore è da tempo in trattativa con l'Hellas Verona, ma ora si registra l'inserimento di una nuova pretendente italiana. Si tratta della Cremonese che, come scrive Sky, si è lanciata nella corsa all'attaccante del Karagumruk. Su di lui c'è anche il Basaksehir, ma il club proprietario del cartellino non è propenso a cederlo ad una rivale in Turchia.