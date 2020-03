Il Verona un suo “paracadute” se lo è costruito con le operazioni compiute nel corso della sessione di mercato di gennaio. Come riporta il Corriere di Verona, le cessioni dei cartellini di Amrabat per 20 milioni alla Fiorentina e di Rrahmani per circa 15 milioni al Napoli hanno fruttato alle casse del club, plusvalenze che potranno dare maggiore solidità ai bilanci in una fase che è delicata per ogni club. E altri soldi arriveranno dalla cessione di Kumbulla, in Italia o all’estero.