Lo Spezia chiede Di Gaudio e Vitale all'Hellas Verona, dove in uscita c'è anche Crescenzi per il quale il Livorno è stato sorpassato dalla Cremonese. Sulle tracce di Pierini (Cosenza ma di proprietà del Sassuolo). In uscita dai grigiorossi Renzetti verso il Chievo, Antonio Caracciolo piace al Pisa, interessato a Pompetti (Sampdoria ma di proprietà dell'Inter).