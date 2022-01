Igor, allenatore del, parla a Sky dopo la partita contro il: "E' un risultato importante in casa di una bella squadra, mettiamo un altro mattone verso il nostro obiettivo che è la salvezza. Abbiamo forse fatto il miglior primo tempo di questa stagione, abbiamo fatto quattro gol ma se ne avessimo fatti 7/8 non sarebbe stata una sorpresa: abbiamo creato tanto, siamo stati tosti e belli. Una bella dimostrazione delle nostre qualità, guardiamo con ottimismo al futuro”.“I problemi sono alle spalle, è un tipico trequartista che collega il gioco, è perfetto per questo tipo di calcio. Sono contento per lui, è un ragazzo d'oro e un calciatore di qualità. Può stare in ogni squadra di Serie A. Cosa gli ho detto? Sono cose nostre dopo la vittoria, si condivide amore ed energia in campo”.“Ha fatto 12 gol e scommetto che se non arriverà a 20 gol a fine stagione ci andrà vicino. Secondo me può stare in Serie A in rose di grandi squadre. Gli vogliono bene tutti perché è un bravo ragazzo e, anche quando non segna, è un giocatore importantissimo per la squadra. Gli auguro il prima possibile di sbloccarsi e sono sicuro che lo farà”.“A volte il calcio non è giusto, abbiamo creato tanto e alla fine è stato giusto che ha vinto la squadra che ha meritato. Alla lunga se fai le cose giuste, esci sempre”.“E' un argomento interessante da approfondire: il modo di difendere è lo stesso ma è anche questione di caratteristiche. Segnamo tanto ma concediamo anche, lo spettacolo ne guadagna ma un allenatore deve trovare l'equilibrio. Bisogna capire cosa guadagnare e a cosa rinunciare: anche facendo lo stesso gioco, le interpretazioni sono diverse come anche i giocatori rispetto l'anno scorso".