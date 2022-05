Intervistato nel post-partita della sfida persa contro il Milan, l'allenatore del Verona, Igor Tudor, ha commentato così la gara.



COMPLIMENTI AL MILAN - "Sono d'accordo hanno fatto una bella gara e hanno vinto meritatamente. Sono più forti e noi abbiamo fatto una buona gara e niente più. Gli faccio i complimenti, li ho visti in forma"



PRESSING - "Loro vengono a prenderti uomo contro uomo e hanno giocatori forti che possono permettersi questo gioco. Noi abbiamo creato tanto, dopo il 2-1 c'era Caprari che poteva dare una bella palla a Lasagna e non l'ha fatto. Quando loro vanno così forte è difficile".



CONTROPIEDE LEAO - "Il gol del 2-1 è ciò che mi ha fatto arrabbiare perché sono due giorni che parlavamo del loro contropiede sul nostro calcio d'angolo e così è stato e ci ha tagliato le gambe"



RECORD - "A Verona non manca niente. Questi punti che sono 52 non so come descriverli, sono una roba pazzesca. Abbiamo fatto un anno straordinario e i ragazzi hanno tirato dal primo giorno senza fermarsi. Abbiamo fatto grandi partite contro grandi squadre. La realtà è però che noi possiamo fare risultati contro queste grandi squadre solo se loro non sono al 100%. Il Milan ha una fisicità e una corsa impressionanti"



IBRAHIMOVIC - "Cosa gli ho chiesto? Come stava se voleva continuare, ma lui ha cambiato argomento sul ginocchio"