Alla vigilia della gara contro la Sampdoria, l'allenatore del Verona Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo lavorato bene in questi giorni. Non ci sarà Kalinic, Ilic invece partirà dal primo minuto. Sono contento di quello che stiamo facendo, ma ora dobbiamo concentrarci alla prossima partita: quello che abbiamo fatto non conta, sarà importante quello che faremo. Considerando anche la gara di Coppa Italia con l'Empoli il 15 dicembre, ci saranno molte partite in poco tempo e vedremo in campo anche giocatori che finora hanno avuto meno spazio".