​Dopo la vittoria contro la Lazio, il tecnico dell'Hellas Verona, Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la partita: "All'intervallo ho detto alla squadra che dovevamo farcela stavolta, non dovevamo farci scappare la vittoria. Faccio i complimenti ai ragazzi, sono stati intelligenti a capire cosa fare nella ripresa. La qualità si è vista, abbiamo fatto altri due gol e questo ci dà fiducia per il futuro”.



Qual è il segreto per andare sempre in vantaggio?

“Noi giochiamo sempre nello stesso modo, non possiamo cambiare, indipendentemente dal risultato. È chiaro che nella ripresa, anche mentalmente, gli atteggiamenti sono diversi. Ma pian piano vedo un crescendo di condizione e oggi sono contento soprattutto per questo, oltre che del 4-1: non era facile gestire il vantaggio per tutta la partita”.



La prestazione di Simeone?

“Una partita che non vedevo da tanto tempo per un attaccante, non solo per i gol ma per i movimenti, l'energia, la pressione: veramente tanta roba. Sono felice, i gol arrivano per l'umiltà di lavorare dei ragazzi, la loro qualità esce e dobbiamo continuare su questa strada provando a crescere sempre di più”.