L'allenatore dell'Hellas Verona Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa, commentando il pareggio subito in rimonta dalla Salernitana: "C'è un po' di rammarico per aver subito il pareggio, dopo essere stati in vantaggio di due gol ma non sono arrabbiato. Questo è un punto che muove la classifica. Dopo la partita con la Roma non era facile recuperare tutte le energie. Ci è venuta meno un po' di freschezza che ci ha impedito di giocare come vogliamo. I ragazzi, tuttavia, sono stati bravi, tenendo anche conto delle diverse situazione di gioco alle quali ci ha costretto il modo di giocare la squadra avversaria".