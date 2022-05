L'Hellas Verona inizia a programmare la stagione che verrà, che ripartirà da un'area tecnica completamente stravolta. Tony D'Amico, uno dei principali artefici degli ultimi grandi campionati, lascia la direzione sportiva per proseguire il suo percorso all'Atalanta al posto dell'uscente Giovanni Sartori. Il suo ruolo sarà rilevato con ogni probabilità da Francesco Marroccu, proveniente dal Brescia.



ACCELERAZIONE PER CIOFFI - Grosse novità anche in panchina, con Igor Tudor che ha di fatto lasciato intendere che non proseguirà la sua avventura in gialloblù e, secondo quanto appreso da calciomercato.com nelle ultime ore si è registrata un'accelerazione importante per il suo successore, Gabriele Cioffi. In uscita dall'Udinese, dove aveva preso il posto dell'esonerato Gotti, il tecnico toscano si appresta a firmare un contratto biennale.