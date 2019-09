In campo domani anche Hellas Verona e Udinese, entrambe sconfitte nello scorso turno proprio da Juventus e Brescia. La gara ha tutte le sembianze di una sfida salvezza, con i friulani che dopo la vittoria alla prima contro il Milan, ora sono in scia negativa da 3 partite consecutive; i gialloblù non se la passano meglio, con appena un punto in più e due ko di fila. Le quote sono in bilico, conducono i padroni di casa, a 2.65, vicinissimi gli ospiti a 2.75, il pareggio viaggia a 3.25. Il 51% crede nel successo dei gialloblù, per il 30% la gara finirà in parità.