chiude il programma del sabato della particolarissimacondizionata inevitabilmente dal rinvio delle partite delle squadre impegnate nella Supercoppa Italiana a Ryiad. E se 4 delle big in lotta per la parte alta della classifica lasciano spazio ecco che il mirino si sposta inevitabilmente sulla lotta per le zone calde della classifica, ovvero quelle per non retrocedere.darà quindi il via per, a sorpresa rimasto sulla panchina veronese per provare a risollevare la classifica che vede il terzultimo posto a +4 e che già ha rilanciato con la vittoria per 3-2 con il Bologna nell'ultima gara del 2024.invece può a sorprese rilanciare la corsa dei suoi bianconeri oggi a -4 dal Bologna settimo in classifica e quindi da un piazzamento europeo.

(3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr.(3-5-2): Sava; Solet, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca.