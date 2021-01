Emmanuel Badu ha rescisso il proprio contratto con l'Hellas Verona e ha detto addio al calcio giocato, come conferma lo stesso classe '90 ai microfoni di Joy Sports Link: "Per il momento non ho ancora deciso cosa fare dopo il ritiro dal calcio giocato. Allenare è certamente un'opzione, ma mi piacerebbe di più fare lo scout per un club. Sarebbe stupendo poter fare lo scout per l'Udinese in Africa. Ho un'ottimo rapporto con l'Udinese, potrei parlarne e vedere cosa viene fuori. Conosco tanti allenatori in tanti club. Allenare è la mia seconda opzione. Invece non sono pronto per fare il Ceo di un club, non ho esperienze a quel livello".