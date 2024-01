Verona, UFFICIALE: ceduto Braaf, la formula

Come si legge sul sito ufficiale, il Verona comunica di aver ceduto al Fortuna Sittard il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Jayeden Braaf, con la formula del prestito fino al 30 giugno 2024. "Hellas Verona FC - si legge nella nota - saluta Jayden e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale". Sempre oggi il Verona ha annunciato di aver acquistato a titolo definitivo, sempre dal Fortuna Sittard, l'attaccante olandese Tijjani Noslin, nato il 7 luglio 1999 ad Amsterdam. Braaf, classe 2002, era arrivato all'Hellas a gennaio del 2023. Per lui, con la maglia degli scaligeri, c'è un totale di sei presenze e nessuna rete all'attivo. In Italia, Braaf ha giocato anche con la maglia dell'Udinese, da gennaio a giugno 2021, con un bilancio di cinque partite e un gol.