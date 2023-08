Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Hellas Verona ha annunciato l'arrivo di Jackson Tchatchoua, questo il comunicato: "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – a titolo temporaneo fino al 30/06/2024 con diritto di opzione - dal Royal Charleroi Sporting Club le prestazioni sportive del centrocampista Jackson Tchatchoua. Nato il 14 Settembre 2001 a Ixelles, in Belgio, Tchatchoua inizia la sua carriera nel 2013 nelle giovanili dello Standard Liegi per poi passare a quelle del Charleroi nel 2016.



Tchatchoua fa il suo esordio da calciatore professionista nella prima giornata di Jupiler Pro League 2021/22, la massima divisone belga, contro il KV Ostenda, in un match vinto con il punteggio di 3-0 dal Charleroi. In due stagioni al Charleroi, l’esterno ha collezionato 66 presenze tra Jupiler Pro League, 1ste Nationale e Croky Cup, totalizzando due gol e cinque assist. Nel marzo 2023 è stato convocato dalla selezione Under 23 del Camerun, Nazionale che ha deciso di rappresentare. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Jackson Tchatchoua, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".