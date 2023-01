: il primo, difensore, arriva in prestito con diritto di riscatto dall'; il secondo, attaccante, arriva con la stessa formula dal- Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Hertha Berlino, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 - con opzione di riscatto - il diritto alle prestazioni sportive del difensore Deyovaisio Zeefuik.Nato l'11 marzo 1998 ad Amsterdam, il difensore olandese cresce nel vivaio dell'Ajax, che lo portano ad esordire in Prima Squadra all'età di 17 anni, nel corso della stagione 2016/17, e con cui arriva successivamente a collezionare 9 presenze tra campionato, coppa e ed Europa League.Nel gennaio del 2018 si trasferisce al Groningen, dove matura ulteriore esperienza nel massimo campionato olandese giocando 73 partite in due stagioni e mezzo.Nell'annata 2020/21 veste la maglia dell'Hertha Berlino, con cui totalizza 22 presenze e 1 gol in Bundesliga, mentre nello scorso campionato milita con la formazione tedesca soltanto nella prima parte di stagione, giocando nei mesi successivi e sino a maggio 2022 col Blackburn Rovers FC, in Championship (la seconda serie inglese), dove colleziona 6 gettoni. Nella stagione attuale è tornato a difendere i colori del club della capitale tedesca.Dal 2014 al 2018 indossa inoltre al maglia della Nazionale olandese, dall'Under 17 sino all'Under 21: con quest'ultima segna 2 gol in 15 presenze complessive.Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Deyovaisio Zeefuik, augurandogli una militanza in maglia gialloblù ricca di soddisfazioni, personali e di squadra.- Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Borussia Dortmund, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 - con opzione di riscatto - il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante olandese Jayden Braaf.Nato il 31 agosto 2002 ad Amsterdam, l’attaccante originario del Suriname cresce nei vivai di Ajax, AFC Amsterdam e PSV Eindhoven, per poi essere prelevato nel 2018 dal Manchester City.Matura così numerose esperienze nelle divisioni giovanili dei Citizens, con cui milita in Premier League 2, UEFA Youth League ed FA Youth Cup. Nello stesso periodo totalizza anche 15 presenze e 6 gol con le selezioni Under 17 e Under 18 della Nazionale olandese.Nella seconda parte della stagione 2020/21 si trasferisce all’Udinese, ed in Serie A esordisce tra i professionisti raccogliendo, a fine stagione, 4 presenze ed 1 gol.Successivamente si trasferisce in Germania, al Borussia Dortmund, con cui nella corrente stagione gioca 7 partite in forza nella seconda squadra del club giallonero.Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Jayden Braaf, augurandogli una stagione in maglia gialloblù ricca di soddisfazioni, personali e di squadra.