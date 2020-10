L'Hellas Verona perde due pedine in vista dei prossimi appuntamenti di campionato: Marco Faraoni e Kevin Ruegg si sono sottoposti ad esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado del soleo del polpaccio sinistro per il primo e una lesione muscolo-fasciale di secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra per il secondo.