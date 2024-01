Verona, UFFICIALE: preso l'olandese Tavsan

Il mercato dell'Hellas Verona si muove anche in entrata. Dopo l'arrivo di Tijjani Noslin dal Fortuna Sittard, il club veneto ha annunciato l'acquisto di un altro attaccante olandese. Si tratta di Elayis Tavsan (classe 2001 ex Sparta Rotterdam), che arriva a titolo definitivo dal NEC Nijmegen.



8 PARTENZE - In uscita la squadra allenata da Baroni, terzultima in classifica con 17 punti in 21 giornate di campionato in Serie A a una lunghezza da Cagliari e Udinese, aveva già ceduto Hien all'Atalanta, Terracciano al Milan, Kallon al Bari, Hongla al Granada, Braaf al Fortuna Sittard, Doig al Sassuolo, Faraoni e Ngonge al Napoli.