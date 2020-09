Doveva andare a Parma, ma a sorpresa l'inserimento del Verona ha cambiato i piani per Ebrahima Colley. L'attaccante gambiano lascia l'Atalanta in prestito con diritto di riscatto e si accasa alla corte di Ivan Juric.



IL COMUNICATO

Verona – Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Atalanta Bergamasca Calcio, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Ebrima Colley, 20enne attaccante gambiano.