, che si è legato contrattualmente al club gialloblù sino al 30 giugno 2023. Il 23enne difensore greco ha scelto il 45 come numero di maglia.Nato il 9 agosto 1998 a Johannesburg, in Sudafrica, ma naturalizzato greco, è cresciuto nel vivaio dell’Olympiakos. Distintosi nella formazione Under 20 della squadra del Pireo, ha debuttato in Prima Squadra nella stagione 2016/17, in cui si è aggiudicato con l’Olympiakos il 44esimo campionato greco nella storia del Club, totalizzando 18 presenze, di cui 14 da titolare. Nella stessa stagione, è stato impiegato – da titolare - nella fase a gironi dell’Europa League, arrivando a giocare sino agli ottavi di finale e totalizzando complessivamente 7 partite. Nel 2017 si è quindi traferito in Germania, dove con il Bayer Leverkusen ha raggiunto il quinto posto finale in Bundesliga, qualificandosi per la successiva edizione dell’Europa League, in una stagione che lo ha visto totalizzare 24 presenze, impreziosite da 1 gol e 3 assist-gol. Tra il 2019 e il 2021, Retsos ha vestito, inoltre, le maglie dello Sheffield United, in Inghilterra, e del Saint Etienne, nella Ligue 1, prima di tornare al Bayer Leverkusen, con cui – nella prima parte della corrente stagione – è stato impiegato in tutte le competizioni cui il team tedesco ha partecipato, vale a dire campionato, Europa League, e DFB-Pokal, la Coppa di Germania. Nel 2014 ha iniziato la sua trafila nelle selezioni giovanili greche, sino a diventare capitano dell’Under 21 e a collezionare successivamente 5 presenze nella Nazionale Maggiore, tra gare amichevoli e sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali.