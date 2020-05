L'Hellas Verona ha rinnovato fino al 2023 il contratto al responsabile del settore givanile, Massimo Margiotta: "Condivido questa importante gratificazione con tutti i bravissimi ragazzi del mio ufficio, ma anche con gli allenatori, gli staff e i collaboratori. La durata di questo contratto è figlia di un concetto caro al presidente, Maurizio Setti: la programmazione. Ringrazio lui e Tony D'Amico, direttore sportivo che mi è di grande aiuto per il prezioso supporto e per la disponibilità al confronto. Negli ultimi anni il nostro settore giovanile è cresciuto a livello strutturale e qualitativo, ma c'è ancora molto da lavorare e non mancano i margini per un'ulteriore crescita".