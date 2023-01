Pessima notizia in casa Hellas Verona. Il club scaligero deve fare i conti con il serio infortunio rimediato da Thomas Henry, che blocca anche il calciomercato: l'attaccante francese resterà fermo ai box per parecchi mesi, dopo l'infortunio patito contro il Lecce.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato: "Hellas Verona FC comunica che gli esami strumentali a cui il calciatore Thomas Henry è stato sottoposto in data odierna a Lione, dal Professor Sonnery Cottet, hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'intervento di ricostruzione legamentosa, che sarà eseguito a Lione dal Professor Cottet, è previsto per la mattinata di mercoledì 25 gennaio".