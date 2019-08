Alessandro Crescenzi, terzino del Verona, è costretto a fermarsi. Questo il comunicato del club neopromosso in Serie A: "Hellas Verona FC informa che il calciatore Alessandro Crescenzi, in seguito ad un risentimento muscolare alla coscia destra, avvertito durante una seduta di allenamento, è stato sottoposto ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale. I tempi di recupero saranno valutati in base all'evoluzione del quadro clinico".