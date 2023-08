Doppia cessione per il Verona. Il club gialloblù ha annunciato il trasferimento di Kevin Lasagna e Federico Ceccherini in Turchia al Karagümrük: “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Fatih Karagümrük Spor Kulübü - in prestito fino al 30 giugno 2024 - il diritto alle prestazioni sportive del difensore Federico Ceccherini e dell’attaccante Kevin Lasagna".