Il Verona ha ufficializzato sei colpi in entrata, tutti per il settore giovanile: il difensore classe 2002 Eugenio Bracelli, che arriva in prestito dalla Pro Sesto; l'attaccante del 2003 Diego Casalini, in prestito dalla Paganese; il difensore del 2003 Lorenzo Giacometti, in prestito dal Gubbio; il portiere, sempre del 2003, Pietro Montanari che arriva in prestito dal Gubbio; il portiere del 2004 Simone Eboseta Bissa che arriva a titolo definitivo dalla Trevigliese e, infine, Federico Fioretti, difensore del 2004, che arriva a titolo definitivo dal Pro Calcio Bari.