Verona, un attaccante in dubbio per la Juve: sarebbe stato titolare, ecco chi prende il suo posto

L'Hellas Verona si avvicina al match con la Juve col dubbio Swiderski. L'attaccante polacco infatti rischia di saltare il match coi bianconeri, programmato per sabato al Bentegodi. Swiderski ha giocato da titolare il match con il Monza, uscendo ad inizio ripresa per un problema muscolare. Non dovesse farcela Baroni si affiderà a Noslin con Henry relegato ancora in panchina al pari di Bonazzoli. A riportarlo è Ansa ma si attendono notizie dalla conferenza stampa di Baroni che scioglierà le riserve sul possibile utilizzo.



MERCATO - Karol Swiderski è arrivato in prestito fino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione - dalla squadra della Mls di Charlotte. Il polacco nel suo palmares può vantare le partecipazioni al campionato europeo UEFA Euro 2020, alla coppa del mondo FIFA World Cup Qatar 2022 e alla competizione UEFA Nations League A 2022/23 nella quale ha realizzato due gol in tre presenze.