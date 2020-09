Alessio Dionisi, tecnico dell’Empoli, vuole portare in toscana un suo fedelissimo per il reparto arretrato. Si tratta, secondo pianetaempoli, di Nicolò Casale del Verona. Il giocatore è stato allenato da Dionisi durante la scorsa stagione Venezia mettendo a referto 20 presenze. Il sodalizio tra i due potrebbe dunque continuare anche in maglia azzurra in prestito.