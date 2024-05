Verona: una salvezza che vale uno scudetto

Ora è tutto vero: il Verona è riuscito nell'impresa ed anche l'anno prossimo sarà una squadra da Seria A. La gioia che ha inondato e che tutt'ora inonda le strade della città ha il sapore di una liberazione da una tensione che stringeva i cuori dei tifosi da almeno quattro mesi.Tuttavia, ed anche questa è la meraviglia del calcio, così non è stato ed ora è davvero cosa fatta. La partita contro la Salernitana, che ha regalato la massima serie ai gialloblù, è stata l'espressione di quello spirito con il quale il Verona ha affrontato questa seconda parte di campionato. Un gruppo compatto, che ha sempre lavorato a testa bassa, perfettamente organizzato in campo e concentrato in ogni istante della partita. Insomma, la ricetta perfetta, e mai banale, dell'impresa calcistica. Oggi, quindi, è anche giusto dare i meriti a chi se li merita, perché queste cose non accadono spesso e sono quelle opere che rimangono scritte nelle pagine del nostro calcio.infatti, la società non era riuscita a chiudere il mercato estivo con grandi colpi. La squadra non era stata rinforzata come tutti avrebbero sperato e i malumori nella piazza erano già pronti a esplodere.Le difficoltà economiche sono però affiorate sin da subito, partendo dalla guida tecnica che è arrivata solamente nel mese di luglio, a fronte di un mercato in entrata che ancora non era decollato. La scelta di Marco Baroni però è stata forse quella che più ha cambiato le sorti dei gialloblù. Un allenatore che sin da subito ha dimostrato di lavorare a testa bassa giorno dopo giorno, qualsiasi fosse il materiale messo a disposizione. Come si diceva, ad inizio campionato 23/24,Al 29 dicembre il Verona era penultimo in classifica con appena 11 punti confezionati, davanti solamente alla Salernitana ferma a 9 punti. Tutti confidavano in un mercato invernale che potesse rinforzare una rosa che fino a quel punto aveva dimostrato di non essere più competitiva. I guai però non cessarono, ma al contrario, si allargarono anche alla società.viene indagato per bancarotta fraudolenta, in un processo che andrà avanti almeno per un paio di mesi. Un duro colpo, cui gli effetti si sentiranno inevitabilmente anche sul lato del mercato. Il Verona viene infatti totalmente rivoluzionato.Vengono, infatti, venduti tutti i pezzi più pregiati, in una serie di operazioni che alla fine in totale saranno circa 13. Qualcosa di mai visto per la massima serie a metà del campionato. Ma quella che sembrava essere una sentenza di retrocessione, ecco che invece fu una vera e propria svolta., scegliendo le giuste operazioni da compiere: per prima cosa vendette quei giocatori che potevano rimpolpare meglio le tasche societarie, poi si focalizzò, sempre in ottica di massimo guadagno, vero quegli elementi della rosa che oramai non erano più convinti della causa gialloblù. Non da ultimo, poi, portò con quel poco budget a disposizione, giocatori semi sconosciuti che però nascondevano grandi capacità ed erano prontissimi a lottare fino all'ultimo per la salvezza. Ecco quindi che un nuovo Verona era pronto ad affrontare un girone di ritorno che si preannunciava caldissimo. Le prime vittorie arrivarono subito. Marco Baroni fin da subito trasmise il suo carattere ai nuovi e così la squadra apparì, nonostante tutto, coesa sia dal punto di vista tattico, sia emotivo. IInsomma, una salvezza che appare alla fine pienamente meritata, per una squadra che prima di tutto si è dimostrata un grande gruppo.. Ora è il tempo di festeggiare.