Il Verona si gode un Lunedì di meritati complimenti, dopo l'incredibile rimonta a Venezia in cui gli uomini di Igor Tudor sono riusciti incredibilmente a capovolgere il 3 a 0 maturato nel primo tempo, realizzando quattro reti nella ripresa e portando sulle rive dell'Adige l'intera posta in palio.



Una rimonta quasi record che colloca Venezia-Verona al terzo posto nell'elenco delle rimonte di tutti i tempi in Serie A, appaiate a Lecce-Milan (3-4 nella stagione 2011/12), a Bari-Perugia (3-4 nella stagione 2000/01), a Genoa-Roma (4-3 nella stagione 2010/11) e a Torino-Lazio (4-3 nella stagione 1947/48): in questa speciale classifica al primo posto regge ormai da 80 anni un Torino-Napoli della stagione 1941/42 in cui i granata, sotto per 3 a 0, vinsero la partita col risultato finale di 5-3, segue un derby meneghino del 1949/50 in cui l'Inter, in svantaggio per 4 a 1, riuscì a rimontare e vinse per 6-5 contro i cugini del Milan con ben 3 gol segnati per il pareggio temporaneo del match in appena 11 minuti.