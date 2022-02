Dopo, il secondo match diin programma oggi è il derby veneto fra. Al Bentegodi, si affrontano l'Hellas di, che occupa la nona posizione della classifica con 37 punti, e il Venezia difermo a 22 punti e in piena lotta per la salvezza. Per gli scaligeri, reduci da tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque giornate, si tratta di un'occasione per continuare a sognare, dopo una stagione a tratti esaltante, mentre per i lagunari, che negli ultimi cinque turni hanno raccolto due sconfitte, due pareggi e un successo, ogni punto inizia a essere pesantissimo per l'esito della stagione.VERONA – Montipò; Sutalo, Coppola, Retsos; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.VENEZIA – Romero; Ampadu, Ceccaroni, Caldara, Haps; Busio, Crnigoj, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke.